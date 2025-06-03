Afra Nur Günlü kimdir? Afra Nur Günlü kaç yaşında, nereli?

Muğla'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Fethiye'de panik atak geçiren 14 yaşındaki Afra Nur Günlü hayatını kaybetti. Deprem anında ablasıyla aynı odada bulunan Günlü, ani panikle uyandıktan sonra tekrar yatağına uzandı. Durumundan şüphelenen yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Peki, Afra Nur Günlü kimdir, kaç yaşında, nereli?

AFRA NUR GÜNLÜ KİMDİR?

Muğla'nın Fethiye ilçesinde deprem anında panik atak nedeniyle Çamköy Ortaokulu 8-D sınıfı öğrencisi 14 yaşındaki Afra Nur Günlü, hayatını kaybetti. Yakınları, deprem anında ablasıyla aynı odada kalan Afra Nur Günlü'nün aniden uyanıp, ayağa kalktığı ardından tekrar yatağına uzandığını söyledi. Bunun üzerine şüphelenen yakınları, sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Günlü, kurtarılamadı. LGS'ye hazırlandığı öğrenilen Günlü'nün ani ölümü, yakınlarını üzüntüye boğdu.

Ailesinin 3 kız çocuğundan en küçüğü olan Günlü için Çamköy Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene; Muğla Valisi İdris Akbıyık, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve çok sayıda vatandaş katıldı. Günlü, öğle vakti beklenmeden kılınan namazın ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.