Afkika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Afkika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi - Haber
Türkiye, Afrika, İran, Irak, Güncel

Afkika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi

Türkiye, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehdidini en az hasarla savmaya çalışırken İran ve Irak sınırına kadar dayanan çekirge istilası ile karşı karşıya kaldı.

12.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:42
Afkika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi

Türkiye, çekirge istilası ile karşı karşıya. Doğa olayları ile sık sık yüzleştiğimiz 2020 yılında ülkemiz yeni bir felaket ile karşı karşıya kalmaya hazırlanıyor. Afrika'dan başlayarak büyük bir kıtlığı getirebilecek ve acil durum ilan ettiren 400 milyara yakın çekirgenin İran ve Irak'a gelerek sınırlarımıza kadar dayandığı belirtildi.

ÇEKİRGE SÜRÜSÜ İSTİKAMETİNİ DEĞİŞTİRDİ

Çekirge sürüsünün güzergahını değiştirerek Türkiye sınırlarına kadar dayanması korkuları da beraberinde getirdi. Dünyada insanlar 2020 yılına büyük felaketler ile başlarken tarihte insanoğlu buna benzer felaketlerle karşı karşıya kalmıştı. Afrika'da ortaya çıkan çekirge istilası bir çok ülkeyi zor durumda bırakırken önce Hindistan'a oradan da Çin'e doğru hareketi bekleniyordu. Asıl korkulan ise oldu. Çekirge sürüsü yönünü değiştirerek ilk önce Pakistan, oradan da İran ve Irak'a doğru hareket ederek istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi.

IRAK'IN GÜNEY KISMINI İŞGAL ETTİ

Irak'a kadar gelen büyük çekirge sürüleri ülkenin adeta güney kısmını işgal etti. Tarım arazilerine saldıran çekirgeler ekinlere büyük bir zarar verirken durumdan oldukça mağdur olan halk ise çekirgelere karşı önlem alınmasını istedi.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlara göre ise küresel ısınmanın etkilerinin görüldüğü ülkemiz altında. Sınır ülkelere kadar gelen çekirgelerin ciddi bir şekilde tehlike oluşturabileceğinin altı çizilirken daha önce de Şanlıurfa'da benzer görüntülerin yaşanması oldukça korkuttu.

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı? Haber
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
Elinde tuttuğu güvercine 55 bin dolar verdiler, satmadı! İstediği fiyat dudak uçuklattı Haber
Elinde tuttuğu güvercine 55 bin dolar verdiler, satmadı! İstediği fiyat dudak uçuklattı
Yarışa Davutoğlu'nun önünde başladı! İşte son anketten çıkan sonuç Haber
Yarışa Davutoğlu'nun önünde başladı! İşte son anketten çıkan sonuç
Ekranda duyduğu haber sonrası mağazadaki tüm televizyonları kırdı Haber
Ekranda duyduğu haber sonrası mağazadaki tüm televizyonları kırdı
Koronavirüsle dalga geçti, hastalığa ilk o yakalandı: Sorumsuz aptal Haber
Koronavirüsle dalga geçti, hastalığa ilk o yakalandı: Sorumsuz aptal
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı? Haber
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı?
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
Samsun'da altından yol geçen 5 katlı bina, görenleri şaşırtıyor
Samsun'da altından yol geçen 5 katlı bina, görenleri şaşırtıyor
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Katar'da aynı sitede oturan 238 kişi koronavirüse yakalandı
Katar'da aynı sitede oturan 238 kişi koronavirüse yakalandı
Apple, cep telefonu temizliği için 'koronavirüs rehberi' hazırladı
Apple, cep telefonu temizliği için "koronavirüs rehberi" hazırladı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara okulların neden tatil edilmediğini açıkladı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara okulların neden tatil edilmediğini açıkladı
ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu
ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu
'Koronavirüs nüfusun yüzde 60-70'ine bulaşacak' diyen Merkel'e, Çekya Başbakanı Babis'ten eleştiri geldi
'Koronavirüs nüfusun yüzde 60-70'ine bulaşacak' diyen Merkel'e, Çekya Başbakanı Babis'ten eleştiri geldi
Son dakika: Cristiano Ronaldo, Rugani'de koronavirüs görülmesi nedeniyle İtalya'ya bir süre daha dönmeyecek
Son dakika: Cristiano Ronaldo, Rugani'de koronavirüs görülmesi nedeniyle İtalya'ya bir süre daha dönmeyecek
Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde bir saldırgan, elinde silahla AVM'ye girdi
Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde bir saldırgan, elinde silahla AVM'ye girdi
AK Partili vekiller, Erdoğan'ın selamına isim koydu: Diriliş Ertuğrul selamı
AK Partili vekiller, Erdoğan'ın selamına isim koydu: Diriliş Ertuğrul selamı
Makarna üreticilerinden fiyat artışı tepkisi: Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın
Makarna üreticilerinden fiyat artışı tepkisi: Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın
Acun Medya'nın çektiği Exatlon Challenge yarışması Netflix'te yayınlanacak
Acun Medya'nın çektiği Exatlon Challenge yarışması Netflix'te yayınlanacak
Son dakika: Yerli otomobilin tanıtım toplantısı ertelendi
Son dakika: Yerli otomobilin tanıtım toplantısı ertelendi
Roma, uçağının inişine izin verilmediğinden Sevilla maçı için İspanya'ya gidemedi
Roma, uçağının inişine izin verilmediğinden Sevilla maçı için İspanya'ya gidemedi
17 soru-17 cevapla koronavirüse dair bütün merak edilenler
17 soru-17 cevapla koronavirüse dair bütün merak edilenler
Çin, Pekin'e yurt dışından gelen tüm yolcuları 14 gün boyunca karantinaya alacak
Çin, Pekin'e yurt dışından gelen tüm yolcuları 14 gün boyunca karantinaya alacak
ABD'de koronavirüs alarmı! Avrupa ile köprüleri attılar, Türkiye liste dışı
ABD'de koronavirüs alarmı! Avrupa ile köprüleri attılar, Türkiye liste dışı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
ABD'den Çin'e koronavirüs suçlaması: Salgın örtbas edildi
ABD'den Çin'e koronavirüs suçlaması: Salgın örtbas edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Engin Özkoç Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Can Yaman Sadi Konuk Hülya Avşar
Spor Metin Oktay Gökhan Gönül Bülent Uygun Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Wuhan Futbol Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Afkika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 11:43:49. #1.15#