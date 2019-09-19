Afili nasıl yazılır? TDK doğru yazılışı afilli mi afili mi?

Afili nasıl yazılır? TDK doğru yazılışı afilli mi afili mi?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "afili". Peki, afilli nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazılışı afilli mi afili mi?

19.09.2019 09:33
Afili nasıl yazılır? TDK doğru yazılışı afilli mi afili mi?

Afili kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Afilli nasıl yazılır? Afili mi afilli mi? TDK'ya göre pek çok kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

AFİLİ NASIL YAZILIR? AFİLLİ Mİ AFİLİ Mİ?

Bu kelimenin TDK'ya göre doğru yazılışı "afili" şeklindedir. Bir sıfat olan bu kelime gösterişli, çalımlı anlamına gelmektedir.

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AFİLİ İLE ÖRNEK CÜMLELER

Kullandığı sözcükleri afili olanlardan seçer, sözlerini süslemeyi severdi.

Afili yürüyüşü ile herkesi kendine baktırdı!

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