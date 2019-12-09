Afganlı aileye minik yüreklerden yardım eli

09.12.2019 09:12 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:17

Bayburt İl Müftülüğüne bağlı Genç Osman Kuran kursunda okuyan minik öğrenciler Afganlı aileye yardımda bulundu.



Bayburt İl Müftülüğüne bağlı Genç Osman Kuran kursunda öğrenim gören 4-6 yaş aralığındaki minik öğrenciler Afganlı aileyi ziyaret etti. Ziyaret sırasında öğrenciler kumbaralarında biriktirdiği paraları aileye vererek yardım bağışında bulundu. Yardımlaşma duygusunu yaşan minik öğrencilerin yaşadığı mutluluk ise gözlerinde parladı. Öğrencilere teşekkür eden Afganlı aile ise, öğrencilerin bu davranışını takdir etti.



Ziyaret esnasında Müftü Hasan Başoğlu, Kuran kursu öğreticileri Reyhan Ocak ve Gülsüm Özkan öğrencilere eşlik etti. - BAYBURT

Kaynak: İHA