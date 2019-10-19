Afganistan'daki patlamada ölü sayısı 69'a yükseldi

19.10.2019 15:55

Afganistan'da dün cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamada ölü sayısının 69'ye yükseldiği açıklandı.

Afganistan'ın Nangarhar kentinin güneyinde bulunan Haska Mina ilçesindeki bir camide dün meydana gelen bombalı saldırıda ölü sayısı 69'a yükseldi. Yetkililer caminin içerisine yerleştirilen bombaların infilak etmesiyle gerçekleştirilen saldırının ardından yıkılan caminin enkazı altında kalanları arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Saldırıda yaralanan 45 yaşındaki bir kişi, patlamanın gerçekleştiği an caminin dolu olduğunu ifade ederek "Büyük bir patlama oldu ve her yer karanlıktı. Hatırladığım tek şey kadın sesleri. Daha sonra kendimi hastanede buldum" ifadelerini kullandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

(İHA)

Kaynak: İHA