Afganistan'da liderlerin bulunduğu törene yapılan saldırı anının görüntüleri

06.03.2020 11:07 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:10

Afganistan'ın başkenti Kabil'de siyasi liderlerin de katıldığı anma törenine silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi. Afganistan İslami Birlik Partisi Başkanı Kerim Halili'nin konuşma yaptığı sırada yapılan saldırı kameralar tarafından anbean görüntülendi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışan Abdullah Abdullah ve çok sayıda siyasi liderin katıldığı Hazara lideri Abdul Ali Mazari'nin ölüm yıl dönümü merasimine saldırı düzenlendi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışan Abdullah Abdullah ve çok sayıda siyasi liderin katıldığı Hazara lideri Abdul Ali Mazari'nin ölüm yıl dönümü merasimine saldırı gerçekleştirildi. Törene katılanlar tahliye edilirken, bölge güvenlik güçlerince kontrol altına alındı.

ÖLÜ YA DA YARALI BİLGİSİ YOK

Dr. Abdullah'ın Sözcüsü Mujib Rahimi, Abdullah Abdullah'ın sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Yetkililerden henüz ölü ya da yaralı olduğuna dair açıklama yapılmadı.

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