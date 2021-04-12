Affet Beni şarkı sözleri! Barış Manço-Affet Beni şarkı sözleri tamamı nedir? Affet Beni şarkı sözleri!

Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta Barış Manço'nun şarkıları yad edilecek. En sevilen Barış Manço şarkıları seslendirilecek. Affet beni, ne olur affet beni, Yalvarırım soru sorma, Verilecek cevabım yok, suç bende, Affet, affet beni şarkı sözleri tamamı nedir? Peki, Affet Beni şarkı sözleri nedir? Barış Manço- Affet Beni şarkı sözleri tamamı nedir? Barış Manço kimdir?

Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta Barış Manço'nun şarkıları yad edilecek. En sevilen Barış Manço şarkıları seslendirilecek. Affet beni, ne olur affet beni, Yalvarırım soru sorma, Verilecek cevabım yok, suç bende, Affet, affet beni şarkı sözleri tamamı nedir? Peki, Affet Beni şarkı sözleri nedir? Barış Manço- Affet Beni şarkı sözleri tamamı nedir? Barış Manço kimdir? İşte detaylar haberimizde…

AFFET BENİ ŞARKI SÖZLERİ!

Beni bırakıp gittiğinden beri

Terkedilmiş bir çocuk gibi

Çaresizim dolaştım gecelerde

Sana döndüm yine, biliyorum suç bende

Affet beni, ne olur affet beni

Yalvarırım soru sorma

Verilecek cevabım yok, suç bende

Affet, affet beni

Kendi evimde bir yabancı gibi

Çıktım ağır ağır merdivenleri

Kapıyı çalmaya cesaretim yok

Sana döndüm yine, biliyorum suç bende

Affet beni, ne olur affet beni

Yalvarırım soru sorma

Verilecek cevabım yok, suç bende

Affet, affet beni

Son bir kez seni görmek istedim

Geceler boyu bu anı bekledim

Sana dönmemi istemiyorsan söyle

Söyle gideyim ama önce yine de

Affet beni, ne olur affet beni

Yalvarırım soru sorma

Verilecek cevabım yok, suç bende

Affet, affet beni

Affet beni

BARIŞ MANÇO KİMDİR?

Barış Manço (d. 2 Ocak 1943; Üsküdar, İstanbul - ö. 1 Şubat 1999; Kadıköy, İstanbul), Türk sanatçı; şarkıcı, besteci, söz yazarı, TV programı yapımcısı ve sunucusu, köşe yazarı Devlet Sanatçısı ve kültür elçisidir.

Türkiye'de rock müziğin öncülerinden, Anadolu Rock türünün kurucuları arasında sayılır. Bestelediği 200'ün üzerindeki şarkısı, kendisine on iki altın ve bir platin albüm ve kaset ödülü kazandırdı. Bu şarkıların bir bölümü daha sonra Arapça, Bulgarca, Felemenkçe, Almanca, Fransızca, İbranice, İngilizce, Japonca ve Yunanca olarak yorumlandı. Hazırladığı televizyon programıyla Dünya'nın pek çok ülkesine gitmiş, bu nedenle "Barış Çelebi" olarak adlandırılmıştır. 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Unvanı'na layık görüldü. 1 Şubat 1999 tarihinde, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu, kaldırıldığı Siyami Ersek Hastanesinde aynı gece ölmüştür.