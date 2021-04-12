Affet Beni şarkı sözleri! Barış Manço-Affet Beni şarkı sözleri tamamı nedir? Affet Beni şarkı sözleri!
Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta Barış Manço'nun şarkıları yad edilecek. En sevilen Barış Manço şarkıları seslendirilecek. Affet beni, ne olur affet beni, Yalvarırım soru sorma, Verilecek cevabım yok, suç bende, Affet, affet beni şarkı sözleri tamamı nedir? Peki, Affet Beni şarkı sözleri nedir? Barış Manço- Affet Beni şarkı sözleri tamamı nedir? Barış Manço kimdir?
Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta Barış Manço'nun şarkıları yad edilecek. En sevilen Barış Manço şarkıları seslendirilecek. Affet beni, ne olur affet beni, Yalvarırım soru sorma, Verilecek cevabım yok, suç bende, Affet, affet beni şarkı sözleri tamamı nedir? Peki, Affet Beni şarkı sözleri nedir? Barış Manço- Affet Beni şarkı sözleri tamamı nedir? Barış Manço kimdir? İşte detaylar haberimizde…
AFFET BENİ ŞARKI SÖZLERİ!
Beni bırakıp gittiğinden beri
Terkedilmiş bir çocuk gibi
Çaresizim dolaştım gecelerde
Sana döndüm yine, biliyorum suç bende
Affet beni, ne olur affet beni
Yalvarırım soru sorma
Verilecek cevabım yok, suç bende
Affet, affet beni
Kendi evimde bir yabancı gibi
Çıktım ağır ağır merdivenleri
Kapıyı çalmaya cesaretim yok
Sana döndüm yine, biliyorum suç bende
Affet beni, ne olur affet beni
Yalvarırım soru sorma
Verilecek cevabım yok, suç bende
Affet, affet beni
Son bir kez seni görmek istedim
Geceler boyu bu anı bekledim
Sana dönmemi istemiyorsan söyle
Söyle gideyim ama önce yine de
Affet beni, ne olur affet beni
Yalvarırım soru sorma
Verilecek cevabım yok, suç bende
Affet, affet beni
Affet beni
BARIŞ MANÇO KİMDİR?
Barış Manço (d. 2 Ocak 1943; Üsküdar, İstanbul - ö. 1 Şubat 1999; Kadıköy, İstanbul), Türk sanatçı; şarkıcı, besteci, söz yazarı, TV programı yapımcısı ve sunucusu, köşe yazarı Devlet Sanatçısı ve kültür elçisidir.
Türkiye'de rock müziğin öncülerinden, Anadolu Rock türünün kurucuları arasında sayılır. Bestelediği 200'ün üzerindeki şarkısı, kendisine on iki altın ve bir platin albüm ve kaset ödülü kazandırdı. Bu şarkıların bir bölümü daha sonra Arapça, Bulgarca, Felemenkçe, Almanca, Fransızca, İbranice, İngilizce, Japonca ve Yunanca olarak yorumlandı. Hazırladığı televizyon programıyla Dünya'nın pek çok ülkesine gitmiş, bu nedenle "Barış Çelebi" olarak adlandırılmıştır. 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Unvanı'na layık görüldü. 1 Şubat 1999 tarihinde, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu, kaldırıldığı Siyami Ersek Hastanesinde aynı gece ölmüştür.