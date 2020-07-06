Affedersiniz nasıl yazılır? TDK'ya göre affedersiniz mi, afedersiniz mi? Affedersiniz ne demek? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "affedersiniz". Peki, afedersiniz nasıl yazılır? TDK'ya göre affedersiniz mi, afedersiniz mi yazılır?

Affedersiniz kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki affedersiniz TDK'ya göre nasıl yazılır? Afedersiniz nasıl yazılır? Afedersiniz mi, afedersiniz mi? TDK'ya göre affedersiniz kelimesinin doğru yazılışı haberimizde. TDK'YA GÖRE AFEDERSİNİZ NASIL YAZILIR? Afedersiniz: Yanlış Affedersiniz: Doğru AFFEDERSİNİZ İLE ÖRNEK CÜMLELER Affetmek, -der: (a'ffetmek), Arapça ?afv + Türkçe etmek 1. -i Bağışlamak: "Açgözlülüğü içeride de dışarıda da affetmeyen gözü tok insanlarız." - Arif Nihat Asya 2. -i Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek: Beni affedin, gelemeyeceğim. 3. -i Birinin sorumluluğundaki bir görevden veya işten çıkmasına izin vermek: Beni bu çalışmadan bir defalık affedin lütfen.