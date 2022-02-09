AFAD ekipleri mahsur kalan keçileri kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AFAD ekipleri mahsur kalan keçileri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
AFAD ekipleri mahsur kalan keçileri kurtardı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kayalıkta mahsur kalan 2 keçi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kayalıkta mahsur kalan 2 keçi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Gerger ilçesi Beybostan köyü Baltepe mevkiinde meydana geldi. Abdullah Aslan'a ait 2 keçi sürüden ayrılarak yiyecek bulmak için kayalıklara tırmandı. Kayalıktan geri inemeyen keçiler burada mahsur kaldı. Keçileri indirmek isteyen fakat başarılı olamayan sahibi, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

Olay yerine AFAD kurtarma ekipleri yönlendirildi. AFAD ekipleri halatlar ile keçilerin bulunduğu kayalıklara inerek, keçileri halatlarla kurtardı.

Keçiler sahibine teslim edildi. - ADIYAMAN

AFAD ekipleri mahsur kalan keçileri kurtardı

AFAD ekipleri mahsur kalan keçileri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Abdullah Aslan, Adıyaman, AFAD, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title