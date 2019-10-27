AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3.1'lik deprem meydana geldi

AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3.1'lik deprem meydana geldi

AFAD, Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.2 olarak açıkladı.

27.10.2019 13:44
AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3.1'lik deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

KANDİLLİ 3.2 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.2 olarak açıkladı. Deprem 7.01 km derinlikte meydana geldi.


VİDEO: AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3.1'lik deprem meydana geldi
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