AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3.1'lik deprem meydana geldi

27.10.2019 13:44

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

KANDİLLİ 3.2 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.2 olarak açıkladı. Deprem 7.01 km derinlikte meydana geldi.