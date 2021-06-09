AFAD Başkan Yardımcısı Palakoğlu, Türkiye'nin insani yardımlarda en cömert ülke olduğunu söyledi
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AFAD Başkan Yardımcısı Palakoğlu, Türkiye'nin insani yardımlarda en cömert ülke olduğunu söyledi

AFAD Başkan Yardımcısı Palakoğlu, Türkiye'nin insani yardımlarda en cömert ülke olduğunu söyledi
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, "Ülkemiz yürüttüğü insani yardım çalışmaları ile küresel insani yardım raporuna göre dünyanın en çok yardım yapan, en cömert ülkesi konumuna ulaşmıştır.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, "Ülkemiz yürüttüğü insani yardım çalışmaları ile küresel insani yardım raporuna göre dünyanın en çok yardım yapan, en cömert ülkesi konumuna ulaşmıştır." dedi.

AFAD ve ASELSAN iş birliğiyle hazırlanan ve Sinop'ta hayata geçirilmesi planlanan Haber Alma ve Yayma İkaz Alarm Sistemleri Projesi'nin koordinasyon toplantısı, Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Palakoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tektonik, sismik, topografik ve iklimsel yapısı gereği, başta deprem olmak üzere çeşitli afetlerden çok fazla etkilendiğini söyledi.

Sivil savunma kavramının en önemli konularından birinin haber alma ve yayma, ikaz alarm konusu olduğuna dikkati çeken Palakoğlu, söz konusu sistemin ilk olarak 2014 yılında Zonguldak'ta faaliyete alındığını anımsattı.

Sistemin milli imkanlarla ASELSAN tarafından üretildiğini vurgulayan Palakoğlu, "Bu sistemlerin şehirlerimizin stratejik konumu ve kritik tesisler dikkate alınarak yıllara sari olarak ülke çapında yaygınlaştırılması kararlaştırılmıştır. 2020 yılında Suriye sınırındaki Gaziantep, Hatay ve Kilis illerimizde siren sistemleri kurularak işletmeye alınmıştır. İkinci olarak Kırklareli, Iğdır ve Sinop il ve ilçelerimize kurulum yapılacaktır." diye konuştu.

"İnsani yardım faaliyetlerimiz dünyanın her yerinde devam ediyor"

Palakoğlu, başkanlıklarının ulusal ve uluslararası alanda yaptığı yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi vererek, şöyle konuştu:

"Dünyanın her neresinde olursa olsun, insani yardıma muhtaç olan mazlum ve mağdurlara dil, din, renk ayrımı yapmadan elimizi uzattık, kapımızı ve gönlümüzü açtık. Ülkemiz yürüttüğü insani yardım çalışmaları ile küresel insani yardım raporuna göre dünyanın en çok yardım yapan, en cömert ülkesi konumuna ulaşmıştır. Bu kapsamda insani yardım faaliyetlerimiz dünyanın her yerinde devam ediyor."

Palakoğlu, 2021 yılını "Afet Eğitim Yılı" ilan ettiklerini aktararak, yıl sonuna kadar 51 milyon insana ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti. Palakoğlu'nun konuşmasının ardından Vali Erol Karaömeroğlu ve diğer katılımcılara ASELSAN ve AFAD yetkilileri tarafından Haber Alma ve Yayma İkaz Alarm Sistemleri Projesi hakkında bilgi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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