AFAD : "Ağaçlandırma ve yeni bir istinat duvarı yapılması sonrası bina sakinleri evlerine geçebilecek"
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AFAD : "Ağaçlandırma ve yeni bir istinat duvarı yapılması sonrası bina sakinleri evlerine geçebilecek"

AFAD : 'Ağaçlandırma ve yeni bir istinat duvarı yapılması sonrası bina sakinleri evlerine geçebilecek'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşanan heyelan sonrası tahliye edilen 96 daireli siteyle ilgili AFAD tarafından yapılan açıklamada, yeni bir istinat duvarı ve ağaçlandırma çalışmaları sonrası vatandaşların evlerine geçebileceği bildirildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşanan heyelan sonrası tahliye edilen 96 daireli siteyle ilgili AFAD tarafından yapılan açıklamada, yeni bir istinat duvarı ve ağaçlandırma çalışmaları sonrası vatandaşların evlerine geçebileceği bildirildi.

Ünye'de etkili olan aşırı yağmur sonrası Gölevi Mahallesi Korukent Sitesi D Blok önünde bulunan toprak alan kaydı. Heyelan sonrası 96 daireli 400 kişinin yaşadığı site tahliye edildi. AFAD ve jeoloji mühendislerinin yaptığı çalışmalar sonrası bina önünde bulunan toprağın yağmurla beraber yumuşayarak eğilimden dolayı kayma meydana geldiği bildirildi. Hazırlanan ön rapor sonrası toprağın kaydığı alanda yeni bir istinat duvarı ile ağaçlandırma çalışması gerçekleştirilmesi sonrası bina sakinlerinin evlerine geçebileceği öğrenildi.

"İKİ MAHALLEMİZDE SIKINTI YAŞADIK"

Dün akşam saatlerinde aşırı yağış sonrası iki mahallede sorun yaşandığını ve ekiplerin hummalı çalışmalarının halen devam ettiğini söyleyen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur neticesinde ilçemizin farklı muhtelif noktalarında sel ve su baskınları oluştu. Daha önceki yaptığımız çalışmalar neticesinde Ordu Büyükşehir Belediyesinin alt yapı çalışmalarına vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederim. Şu an daha önceki yapılan çalışmalar sonrası o bölgelerde yağan yağmur sonrası ciddi bir rahatlama oldu. Bunun akabinde ise herhangi bir sorun olmadı. Tabii birkaç farklı noktalarda yaşadığımız ufak sıkıntılar tabii ki oldu. Ancak o bölgelerde de çalışmalarımız tamamlama noktasına geldi. Bunlardan birisi Saraçlı Mahallesi Derya Sokak, diğeri ise Gölevi Mahallesi Sinan Dede Caddesi üzerinde bulunan Mavi Kent Sitesi de bu selden etkilendi. Sinan Dede Caddesi özellikle o bölgede her yağış sonrası büyük sorunlar yaşanıyor. Bunun neticesinde ise Ordu Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde olarak teknik heyetin incelemesi sonucu çalışmalarımızı yürüteceğiz" dedi.

"YAĞMURLA BİRLEŞEN TOPRAĞIN YUMUŞAMASIYLA KAYMA MEYDANA GELDİ"

AFAD ve jeoloji mühendislerinin ön raporu hazırlaması sonrası toprağın yumuşamasıyla beraber kaymanın olduğunu ifade eden Başkan Tavlı, "Gölevi Mahallesi'nde bulunan Koru Kent Sitesi'nde meydana gelen toprak kayması sonucu tedbir amaçlı konutlarda yaşayan vatandaşlarımızdan bazıları yakın akrabalarına, bazılarını ise öğretmenevimizde misafir ettik. Bugün gelinen noktada AFAD İl Müdürlüğü teknik ekiplerimizden aldığımız bilgi doğrultusunda kayan toprak alanın yeniden düzenlenmesi için ağaçlandırma ve yeni bir istinat duvarı yapılması gerçekleştirildikten sonra vatandaşlarımızın konutlarına geçebileceği bildirildi. Bu zaman zarfı içerisinde konutlarda oturulmasına müsaade edilmeyeceği söylenildi. Yapılacak bir istinat duvarının orada yaşayan ailelerin ve müteahhit firmanın vereceği kararla yapılacağını tahmin ediyorum. Şu an toprağın kaydı alanın üzerinde bulunan duvarda herhangi bir sıkıntı yok. Ancak duvar ile konutun bulunduğu noktada bir şev (eğilimli yüzey) farkı var. Yağmurla beraber konutun etrafında biriken suyun şev farkından dolayı toprağı gevşettiği ve kaymanın oluşmasına sebep verdiği anlaşıldı. Yeniden bir kayma riskine karşı olarak ise şevin azaltılması için yeni bir duvarın oluşturulmasıyla ilgili İl Afet Müdürlüğü'nün teknik ekiplerinin karar oluştu. Bu karar doğrultusunda yapılacak işlem neticesinde konut sakinlerine evlerinde müsaade edilmesi konusunda bizlere bilgi iletildi" diye konuştu.

"METREKAREYE 110 İLE 120 KİLOGRAM YAĞMUR DÜŞTÜ"

Yağan yağmur sonrası oluşan sel, su ve taşma riskinin yaşandığı Ünye'de metrekareye 110 ile 120 kilogram yağmur düştüğünü belirten Tavlı, "Dün akşam saatlerinde ilçemiz genelinde metrekareye 110 ile 120 kilogram arasında yağan yağmur sonrası ekiplerimizle birlikte mücadele ettik. Bu yüzden bu gibi yağmurlar sonrasında güçlü bir şekilde giderilmesi ve taşkınların oluşmaması için tedbirlerimizi tekrar almaya çalışıldığını söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

(Hamza Alp/İHA)

AFAD : 'Ağaçlandırma ve yeni bir istinat duvarı yapılması sonrası bina sakinleri evlerine geçebilecek'
AFAD : 'Ağaçlandırma ve yeni bir istinat duvarı yapılması sonrası bina sakinleri evlerine geçebilecek'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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