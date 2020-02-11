Afacanlar: İş Başa Düştü Filmi
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Emirhan 13 yaşında bir çocuktur ve babası Sedat Yılmaz da bir AVM’de güvenlik müdürü olarak çalışmaktadır. Tek hayali mahalleden arkadaşları Ege ve Berkcan ile AVM’de bir gece geçirip VR oyunları oynamaktır. Babasının çalıştığı AVM’de ünlü bir tablo sergilenecektir ve Emirhan da babasına yardımcı olmak için AVM'nin yolunu tutar. Bir talihsizlik sonucu babası gece nöbetine kalır ve Emirhan arkadaşlarını oraya davet edip durumu fırsata çevirmeye karar verir. O gece iki hırsız tabloyu çalmak için AVM’ye gizlice girince işler karışır. Hırsızlar AVM’de hemen etkisiz hale getirdikleri güvenlik personeli dışında kimsenin bulunmadığını düşünmektedirler. Ancak onları sabahın ilk ışıklarına kadar çeşitli numaralarla zorlayacak bir grup afacan çocuk vardır; kendi deyimleriyle Bisikletli Çılgınlar.
Yönetmen: Enes Ateş
Senaryo: Enes Ateş
Oyuncular: Berat Efe Parlar, Gürgen Öz, Burak Hakkı, Balım Gaye Bayrak, Bedir Bedir, Umut Avcı, Duru Hoşver
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Afacanlar: İş Başa Düştü
Yapımcı Firma: Kast Merkezi
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 86 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 15.05.2020
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