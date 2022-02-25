Af seyahat ile birleşme partisi özel Dominik Ada Turu

Karayiplerin incisi Dominik Adası'nda hem eşsiz güzellikte olan doğaya hem de eğlence dolu etkinliklere 23 Mart- 29 Mart tarihli AF Seyahat'in gerçekleştireceği uçuşlarla ulaşmanız mümkün olacak.

ÖZEL ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Birleşme Partisi'nin özel konuğu ise şarkıları ile büyük beğeni toplayan Edis. Birbirinden güzel şarkılarını seslendirecek olan Edis, sahne performansıyla da partiye damga vuracak.

Birleşme Partisi Özel "Dominik Ada Turu"na katılan misafirler, Saona Adası & Katamaran, Dominik Yerel Yaşam & Tabiat ve Canlı Oyun İzleme Yarışma Turları gibi birçok etkinliğe katılabilecek. Üstelik vizesiz ve her şey dahil konaklama imkanı ile...