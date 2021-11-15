ADÜ Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı ikinci kez akredite oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ADÜ Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı ikinci kez akredite oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
ADÜ Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı ikinci kez akredite oldu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulu'nun onayıyla ikinci kez Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi'ni almaya hak kazandı.

AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulu'nun onayıyla ikinci kez Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi'ni almaya hak kazandı.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sema Başak, ikinci kez Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi'ni almaya hak kazandıkları için ana bilim dalı olarak gururlu olduklarını ifade etti. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim üyemizi ve ekibini tebrik eder başarılarının devamını dileriz" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title