Adnan Şensoy kimdir? İlahiyatçı yazar Adnan Şensoy kaç yaşında, nereli? Adnan Şensoy biyografisi!
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Adnan Şensoy kimdir? İlahiyatçı yazar Adnan Şensoy kaç yaşında, nereli? Adnan Şensoy biyografisi!

Adnan Şensoy kimdir? İlahiyatçı yazar Adnan Şensoy kaç yaşında, nereli? Adnan Şensoy biyografisi!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Star Tv'nin sevilen gündüz kuşaklarından Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Adnan Şensoy kimdir? İlahiyatçı yazar Adnan Şensoy kaç yaşında, nereli? Adnan Şensoy mesleği nedir? Adnan Şensoy hayatı ve biyografisi nedir?

Star Tv'nin sevilen gündüz kuşaklarından Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Adnan Şensoy kimdir? İlahiyatçı yazar Adnan Şensoy kaç yaşında, nereli? Adnan Şensoy mesleği nedir? Adnan Şensoy hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ADNAN ŞENSOY KİMDİR?

Adnan Şensoy, 7 Ekim 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Şensoy aslen Samsun Çarşambalı'dır. Kökeni ise 1810'lu yıllardan Terme'ye uzanmaktadır. Eğitim hayatına Firuzköy ilköğretim Okulu'da başlayıp ardından da aynı ilçe'de Süleyman Nazif Lisesi'nden mezun oldu.

37 yaşındaki Şensoy, daha sonra Dolunay Fm isimli radyo'ya metinler göndermeye başlamış, İlim meclislerine katılmaya çaba göstermiş, 15 yaşında iken yazılı olarak, ara sırada telefon bağlantıları ile 108.0 Dolunay Fm tarafından radyo sohbetleri yapmıştır.

2001 yılından 2002 yılına kadar haftanın üç günü orada, 2003 senesinde ise Boğaziçi Fm'de her Cumartesi akşamı saat 21.00'den Pazar sabah 06.00'a kadar sadece Rasulullah Efendimizi anlattığı radyo sohbeti ile radyodan seslenmiştir. 2005 yılından bu yana uzun senelerdir Özel Fm'de Hz. Peygamber'i ve Sahabe'yi "Gafletten Kurtuluş" isimli radyo programı ile anlatmaya devam etmektedir.

Radyo kayıtları, ülke genelinde birçok bölgesel ve yerel radyo kanalı'nda yayınlanmaktadır. Geçmiş yıllarda Ali Kırca'nın sunduğu Siyaset Meydanı isimli programda yorumları ve güzel sohbeti ile o yıllarda da tüm dikkatleri üzerine çekti. 2002 senesinde Dolunay Fm radyo'nun umre grubu ile ilk umre görevini gerçekleştirmiştir.

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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