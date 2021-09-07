Adnan Ayşegül DNA sonucu ne? Adnan Bey ve Ayşegül Hanım çocukları kimden?

Ece Üner ile Susma programında eşi ile öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatan Adnan isimli şahıs, çocukları ve babası arasında DNA testi talep etmişti. Peki, Adnan Bey ve Ayşegül Hanım çocukları kimden? Adnan Ayşegül DNA sonucu ne?

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Ece Üner ile Susma" programına katılan Adnan ismindeki 5 çocuk sahibi kişi, eşi ve öz babasının 20 yıldır ilişki yaşadığını iddia ederek yaşadıklarını anlatmıştı. 8-9 ay önce ikisini aynı odada yakalayarak olayı öğrendiğini söyleyen Adnan Bey, bu ilişkinin kendisi askerdeyken başladığını da öne sürdü. Peki, Adnan Ayşegül DNA sonucu ne? Adnan Bey ve Ayşegül Hanım çocukları kimden? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ADNAN AYŞEGÜL DNA SONUCU NE?

Tüm yaşananlardan sonra Adnan Bey'in talep ettiği 5 çocuğunun DNA sonuçları, Ece Üner tarafından yayında açıklandı. Üner'in açıkladığı sonuçlara göre çiftin 5 çocuğunun biyolojik babası da Adnan Bey çıktı.

ECE ÜNER SAKİNLEŞTİRMEKTE ZORLANDI

Sonuçların açıklanmasının ardından ikili arasındaki tartışmada gerilim tekrar yükselirken Ece Üner'in iki tarafı sakinleştirmek için zorlandığı görüldü.

KAYINPEDERİNİN KENDİSİNE YAPTIKLARINI ANLATMIŞTI

Kayınpederi ile birlikte olduğu ilesi sürülen Ayşegül Hanım ise canlı yayına çıkarak eşiyle yüzleşmiş ve yaşadıklarını şöyle anlatmıştı: "Eşim askerdeydi, kayınpederim de benim yatağıma geldi. Odalarımız karşı karşıyaydı zaten. Kıyafetleri benim odamdaydı, yanıma geldiğinde üzerinde beyaz külot vardı. Ben yatıyordum kayınpederim yanıma gelip kalçama dokundu. Sonra kalktım ağlamaya başladım yanıma hemen kayınvalidem ve görümcem geldi. Kayınvalideme anlattığımda 'Adama iftira atma, ölülerin ruhu gelmiştir. O kayınpederin değildir' dedi. Ben yatarken duvara kaçtıkça kayınpederim benim üzerime geldi."

Eşine "5 çocuğumun 2'si babandan" dediği yönündeki iddiayı yalanlayan Ayşegül Hanım, "Eşim bana şiddet uygulayarak '2 çocuk babandan' diyeceksin dedirtti. Babasının mirasından daha fazla pay almak için bana bunu zorla söylettirdi" demişti. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.