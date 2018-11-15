Adliye'de Görev Yapan Hükümlü Firar Etti

Samsun'un Bafra ilçesinde adliyede görev yapan hükümlü, firar etti.

Alınan bilgiye göre, işlediği bir suç nedeniyle Bafra T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan ve Bafra Adliyesi'nde çay ocağında görev yapan Mehmet D. (28), firar etti.

Mehmet D'nin kaçtığını fark eden yetkililer, Bafra Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Güvenlik güçleri, Mehmet D'nin yakalanması için çalışma başlattı.