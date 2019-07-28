Adıyaman şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor

KAYSERİ - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde devriye görevi yapan ekip otosuna uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Taha Uluçay'ın cenazesi, helallik alınmak için son kez baba evine getirildi.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde önceki gece devriye görevi yapan polis memuru Taha Uluçay yönetimindeki polis aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce uzun namlulu silahla ateş açıldı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği polis memuru Taha Uluçay, ağır yaralandı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Uluçay, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehidin cenazesi Adıyaman'da düzenlenen törenin ardından havayolu ile Kayseri'ye getirildi. Bugün düzenlenecek tören ile son yolculuğuna uğurlanacak olan Uluçay'ın cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak Melikgazi ilçesindeki baba evine getirildi. Burada okunan dualar ile birlikte helallik alındı. Burada il protokolü ve yetkililer acılı aileye taziyelerini iletti.

Şehidin cenazesi, Hulusi Akar Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Polis Şehitliği'ne defnedilecek.

Kaynak: İHA