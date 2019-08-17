ADIYAMAN Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

ADIYAMAN Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıAdıyaman'da, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

17.08.2019 18:34
ADIYAMAN Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Adıyaman'da, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Cengiz Orhan yönetimindeki 34 ZV 6593 otomobil ile Yunus Çelik idaresindeki 02 AP 284 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü Yunus Çelik yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri Çelik'i, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ADIYAMAN Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Kaynak: DHA
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