ADIYAMAN Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

17.08.2019 18:34

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Adıyaman'da, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Cengiz Orhan yönetimindeki 34 ZV 6593 otomobil ile Yunus Çelik idaresindeki 02 AP 284 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü Yunus Çelik yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri Çelik'i, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA