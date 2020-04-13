ADIYAMAN Dışarı çıkamayan çiftçinin tarlasını köy imamı sürdü Dışarı çıkamayan çiftçinin tarlasını köy imamı sürdüADIYAMAN'ın Tut ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasak olan çiftçi Ahmet Yıldırım'ın (66) tarlası köy imamı tarafından sürüldü.

Dışarı çıkamayan çiftçinin tarlasını köy imamı sürdü

ADIYAMAN'ın Tut ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasak olan çiftçi Ahmet Yıldırım'ın (66) tarlası köy imamı tarafından sürüldü.

Kaşlıca Köyünde oturan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen yasak sonrası dışarı çıkamayan Ahmet Yıldırım, tarlasını süremeyince durumu cami imamı Nuh Fırtına'ya iletti. Çiftçinin talebi üzerine imam Fırtına, karasaban usulü Yıldırım'ın tarlasını sürerek ekime hazır hale getirdi.

Duyarlılığı ile takdir toplayan imama hem çiftçi Yıldırım hem de köy halkı teşekkür etti.

Kaynak: DHA