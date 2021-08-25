Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor
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Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da bulunan Perre Antik Kenti sınırları içerisindeki kamulaştırılan alanda kazı çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman'da bulunan Perre Antik Kenti sınırları içerisindeki kamulaştırılan alanda kazı çalışmaları devam ediyor.

Kommagene Krallığı'na ev sahipliği yapan 5 önemli kentten biri olan Örenli Mahallesi'ndeki Perre Antik Kentin'de 9 kişilik ekip göreve başlarken, şarap üretim tesisi ve mezarlık alanda kazı çalışmalarına başlanıldı.

Vali Mahmut Çuhadar, gazetecilere, kazı çalışma alanlarının genişletildiğini ve işçi sayısının da arttırıldığını söyledi.

Kazı sonuçlarından elde edilecek verileri merak ettiklerini dile getiren Çuhadar, "Antik kentte bulunan merdivenin nereye uzandığını merak ediyoruz. O alan büyük ihtimal dini bir alana çıkacak. Roma Çeşmesi'nin olduğu 2 dönümlük alanda kazı çalışmalarımız sürüyor, orada da olumlu sonuçlar bekliyoruz. Karakuş Tümülüsü'nde de kazı çalışmaları başlatmayı planlıyoruz." dedi.

İşçi sayısının ve ödeneğin arttırıldığını ifade eden Vali Çuhadar, kazıların aralık ayı sonuna kadar devam edeceğini vurguladı.

Müze Müdürü Mehmet Alkan ise ara verilen nekropol alanında kazı çalışmalarına yeniden başladıklarını ve 3 alanda kazı çalışması yapıldığını kaydetti.

Kazıların sonunda endüstriyel şarapların nereye gittiği ve 220 metre uzunluğundaki merdivenin ulaştığı yer konusunda yeni bulgular elde etmeyi hedeflediklerini belirten Alkan, "Roma Çeşmesi'nin yakınlarında 2 dönümlük alanda yapılan kazı çalışmalarında blokal taşlar ortaya çıktı. Bu taşların bir tapınağın zemin döşemesine ait olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor
Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor
Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor
Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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