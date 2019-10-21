Adıyaman'da vatandaşlara lokma dağıtıldı

Adıyaman'da vatandaşlara lokma dağıtıldı

Adıyaman İmam Hüseyin Kültür Derneği tarafından yaklaşık 5 bin kişiye lokma dağıtıldı.

21.10.2019 12:09
Adıyaman'da vatandaşlara lokma dağıtıldı

Adıyaman İmam Hüseyin Kültür Derneği tarafından yaklaşık 5 bin kişiye lokma dağıtıldı.


Adıyaman Demokrasi Parkı'nda Adıyaman İmam Hüseyin Kültür Derneği organizesinde vatandaşlar tarafından hazırlanan çeşitli yemekler Adıyamanlı vatandaşlara dağıtıldı. Dernek Başkanı Hüseyin Alagöz, konuşmasının ardından yemek duasını yaptı.


Program okunan ilahi, şiirlerin ardından sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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