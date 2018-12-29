Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Adıyaman'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Siraç Ertaş idaresindeki 02 T 0029 plakalı hafif ticari araçla Hasan Tepeli yönetimindeki 02 AH 807 plakalı otomobil Cumhuriyet Mahallesi Haydar Efendi Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan Hanım Coşkun ve Ahşan Tepeli yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA