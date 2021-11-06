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Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı

Adıyaman Kahta karayolu üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Kahta karayolu üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman Kahta karayolu Fuar Kavşağında meydana geldi. Hacı Ahmet Dalgıç yönetimindeki 34 UC 9301 plakalı otomobil ile aynı istikamette önünde ilerleyen Serdar Yaman yönetimindeki 34 AGK 930 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Gülten Akın yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

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