Adıyaman'da terör örgütü üyesi 4 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Adıyaman'da terör örgütü üyesi 4 kişi gözaltına alındı

Adıyaman'da terör örgütü üyesi 4 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma komutanlığı ekipleri, 4 kişiyi terör örgütüne üyesi olmak suçundan gözaltına aldı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma komutanlığı ekipleri, 4 kişiyi terör örgütüne üyesi olmak suçundan gözaltına aldı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 'PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile Adıyaman merkezde E.E. ve Y.B., merkeze bağlı Gökçay köyünden M.B., Çatalağaç köyünden Ş.M.Y. isimli şahısların adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan şahısların adreslerinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şahısların örgüt mensuplarıyla görüştüğü iddia ediliyor. - ADIYAMAN

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