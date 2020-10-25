Adıyaman'da şarampole devrilen motosikletteki 2 genç yaşamını yitirdi
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Adıyaman'da şarampole devrilen motosikletteki 2 genç yaşamını yitirdi

25.10.2020 17:49 | Son Güncelleme: 25.10.2020 17:52
Adıyaman'da şarampole devrilen motosikletteki 2 genç yaşamını yitirdi

Adıyaman'da şarampole devrilen motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'da şarampole devrilen motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kömür Beldesine bağlı Kaş köy yolunda şarampole devrilen 02 HZ 390 plakalı motosikletteki Ercan Yaman (17) ve Ali Yaman (19), 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan iki genç de yaşamını yitirdi.

Motosikleti hangisinin kullandığı ve kazanın neden kaynaklandığıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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