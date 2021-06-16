Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı
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Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı

Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / İsmail Kaya - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Ömer Çelebi idaresindeki 54 AAR 501 plakalı otomobil ile Suriye uyruklu Halil Neddef yönetimindeki 02 MA 0467 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada, sürücü Neddef ve motosikletteki Suriye uyruklu Hamid El Abdo yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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