Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
Adıyaman'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
11.01.2020 22:22 | Son Güncelleme: 11.01.2020 22:22
Adıyaman'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Akar'a (68), Mehmet A'nın kullandığı 06 LGF 09 plakalı otomobil çarptı.
Ağır yaralanan Akar, kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: AA