Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
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Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

Adıyaman'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

11.01.2020 22:22 | Son Güncelleme: 11.01.2020 22:22
Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi 'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 'a (68), Mehmet A'nın kullandığı 06 LGF 09 plakalı otomobil çarptı.

Ağır yaralanan Akar, kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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