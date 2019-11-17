Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
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Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

17.11.2019 01:02 | Son Güncelleme: 17.11.2019 01:02
Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Mücahit Coşkun idaresindeki 33 PH 718 plakalı otomobil, Kahta-Gerger kara yolu Aydınpınar köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Dursun Soykan, Hasan Gökhan Çömez ve Metin Yakut yaralandı.


112 Acil Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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