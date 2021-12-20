Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 11 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 11 köyün yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte geceden bu yana kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle Çelikhan ilçesine bağlı 11 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, yolları ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle Çelikhan-Malatya kara yolunun trafiğe kapandığı öğrenildi.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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