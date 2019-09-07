Adıyaman'da kamyon devrildi: 1 yaralı

Adıyaman'da kamyon devrildi: 1 yaralı

Adıyaman'da kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

07.09.2019 13:32
Adıyaman'da kamyon devrildi: 1 yaralı

Adıyaman'da kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kemal Saçan idaresindeki 06 BZ 9736 plakalı kamyon, merkeze bağlı Akçalı köyündeki bir şantiyede sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü yaralanırken kamyonda yangın çıktı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Kaynak: AA
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