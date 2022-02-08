Adıyaman'da kamyon dereye yuvarlandı: 1 yaralı - Haberler
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Adıyaman'da kamyon dereye yuvarlandı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adıyaman'da kamyon dereye yuvarlandı: 1 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Cuma Köroğlu idaresindeki 27 AKD 141 plakalı Ford marka kamyon, Gölbaşı ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlandı. Meydana gelen kazada kamyon sürücüsü Cuma Köroğlu yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cuma Köroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman'da kamyon dereye yuvarlandı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Adıyaman, Malatya, Köroğlu, Cuma, 3. Sayfa, Haber

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