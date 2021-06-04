İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Anadolu Ajansı / İsmail Kaya - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Murat Çetinkaya idaresindeki 44 FZ 416 plakalı otomobil, Yavuz Selim Mahallesi Hastane kavşağında, Ramazan Kızılay yönetimindeki 33 AGP 605 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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