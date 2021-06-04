İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Murat Çetinkaya idaresindeki 44 FZ 416 plakalı otomobil, Yavuz Selim Mahallesi Hastane kavşağında, Ramazan Kızılay yönetimindeki 33 AGP 605 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerle otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya