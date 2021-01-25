İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

25.01.2021 17:57 | Son Güncelleme: 25.01.2021 18:30

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Mehmet Ali Öztürk idaresindeki 27 BS 076 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu Samsat yol ayırımında, Mehmet Nazif Bilgiç'in kullandığı 02 AV 043 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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