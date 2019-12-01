01.12.2019 23:52 | Son Güncelleme: 01.12.2019 23:54

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı 1 ölü, 6 yaralı

ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Mirza Murat yönetimindeki 02 BA 390 plakalı otomobil, Börgenek köyü yakınlarında Ömer Ünsal'ın kullandığı 02 HC 758 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Mehmet Ali Köse, Necmettin Ünsal, Yunus Ünsal, Yusuf Ünsal ve Mahmut Ünsal yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yunus Ünsal (23), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA