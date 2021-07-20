ADIYAMAN'DA İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGAYA 5 GÖZALTI

ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alındı.

Kavga, gece geç saatlerde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi.

İki grup arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine tekme, tokat, kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis tarafından kavga sonlandırıldı. Kavgaya karıştığı belirlenen ismi açıklanmayan 5 kişi gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı