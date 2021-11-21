Çamura saplanan kurt kurtarıldı...HABER
AA / İsmail Kaya - Haberler | Güncel
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde petrol sondaj alanında bulunan çamur havuzuna giren kurt kurtarıldı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde petrol sondaj alanında bulunan çamur havuzuna giren kurt kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Bölükyayla Beldesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)'ya ait sondaj kuyularının olduğu bölgede çamur havuzuna giren köpeği fark eden işçiler durumu belediye ekiplerine bildirdi. Kurtarılan kurt doğaya salındı.