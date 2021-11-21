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Çamura saplanan kurt kurtarıldı...HABER

AA / İsmail Kaya - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde petrol sondaj alanında bulunan çamur havuzuna giren kurt kurtarıldı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde petrol sondaj alanında bulunan çamur havuzuna giren kurt kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Bölükyayla Beldesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)'ya ait sondaj kuyularının olduğu bölgede çamur havuzuna giren köpeği fark eden işçiler durumu belediye ekiplerine bildirdi. Kurtarılan kurt doğaya salındı.

Çamura saplanan kurt kurtarıldı...HABER

Çamura saplanan kurt kurtarıldı...HABER

Çamura saplanan kurt kurtarıldı...HABER

AA / İsmail Kaya - Son Dakika Haberleri

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