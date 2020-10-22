Son dakika haberleri! Av tüfeğinin ateş alması sonucu bir kişi ağır yaralandı
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Son dakika haberleri! Av tüfeğinin ateş alması sonucu bir kişi ağır yaralandı

22.10.2020 22:27 | Son Güncelleme: 22.10.2020 22:39

Son dakika habere göre Adıyaman'da, av tüfeğinin ateş alması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Adıyaman'da, av tüfeğinin ateş alması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

İddiaya göre, merkeze bağlı Yeşiltepe köyünde yaşayan Zeynal Canlı, pompalı av tüfeğini sırtına aldığı esnada, tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı.

Ağır yaralanan Canlı, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika haberleri! Av tüfeğinin ateş alması sonucu bir kişi ağır yaralandı
Son dakika haberleri! Av tüfeğinin ateş alması sonucu bir kişi ağır yaralandı
Son dakika haberleri! Av tüfeğinin ateş alması sonucu bir kişi ağır yaralandı
Son dakika haberleri! Av tüfeğinin ateş alması sonucu bir kişi ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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