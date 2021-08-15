Adıyaman'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Adıyaman'ın Şambayat Beldesi'nde bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Şambayat Beldesi'nde bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, beldede bir düğün salonunda henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.K. aldığı bıçak darbesi ile M.D. ise darp sonucu yaralandı.

Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül