Adıyaman'da balkondan düşen 2 yaşındaki Nisa, yaralandı ADIYAMAN'da, iki katlı binanın birinci katındaki balkonda oyun oynarken dengesini kaybederek düşen 2 yaşındaki Nisa Torun, yaralandı.

ADIYAMAN'da, iki katlı binanın birinci katındaki balkonda oyun oynarken dengesini kaybederek düşen 2 yaşındaki Nisa Torun, yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İki katlı evin birinci katındaki balkonda oynayan Nisa Torun, iddiaya göre dengesini kaybederek beton zemine düştü. Küçük kızın düştüğünü gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Nisa, özel hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Nisa Torun'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA