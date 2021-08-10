Adetliyken denize girilir mi? Regl iken havuza girilir mi?

Sıcak yaz aylarında denize veya havuza girmek isteyenler, tatillerini regl dönemine göre ayarlasa bile kimi zaman sürprizle karşılaşabiliyor. Bu nedenle "Adetliyken denize girilir mi? Regl iken havuza girilir mi?" sorularının yanıtları sıklıkla merak ediliyor. Ped ile denize girilir mi? Tampon ile havuza veya denize girilir mi?

Adetliyken denize girilir mi? Regl iken havuza girilir mi? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Tatil planı yapan kadınların aklındaki en büyük kuşku, şüphesiz ki regl dönemini doğru hesaplamak veya hesaplayamamak. Regl döngüsü tatil planı ile çakışan kadınlar için bu sorunun yanıtı oldukça önemli. Kimi kadınlar bu durumda adet geciktirici yöntemlere başvursa da bu yöntemlerin hormonal açıdan birtakım sorunlara yol açma ihtimalinin olması, regl döneminde denize girmek için farklı yöntemere başvurulmasını mecbur kılıyor. Regl döneminde denize nasıl girilir? İşte konuyla ilgili merak edilen sorunun yanıtı...

ADETLİYKEN DENİZE GİRİLİR Mİ?

Adet dönemlerinde denize girmenin sakıncalı olduğuna dair yaygın inancın tıbbi bir temeli bulunmamaktadır. Adetliyken denize girmek mümkündür. Yüzerek adetten "kesilmezsiniz", "kanınız pıhtılaşmaz" ya da karnınız ağrımaz. Ayrıca, bu dönem içerisinde tampon kullanarak mayonuzun lekelenmesini de engelleyebilirsiniz.

REGL DÖNEMİNDE DENİZE GİRMEK ZARARLI MI?

Adet döneminde fiziksel egzersiz yapmak, olası ağrıyı dindirebiliyor. hatta bazen egzersiz rahmin ağrılı kasılmalarını bile rahatlatıyor. Bu nedenle adet döneminde spor yapmak sakıncalı değildir.

Kadınlar adet oldukları dönemlerde denize giremeyeceklerini düşünürler. Çünkü adetli bir kadının deniz suyundan mikrop kapma riski yüksektir. Ancak tampon kullanan bireyler adetliyken de denize girebilirler. Bakire bireyler genellikle tampon yerine ped kullandıkları için ped ile denize girilip girilmeyeceği de araştırılmakta. Ped, suya girince şişeceği için de oldukça sağlıksız olacaktır. Bu yüzden ped ile denize girilmesi kesinlikle tavsiye edilmemektedir.