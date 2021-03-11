Adem Bozkurt kimdir, kim öldürdü? Müge Anlı'da Adem Bozkurt bulundu mu? 5 Mart'ta kaybolan Adem Bozkurt olayı!

Adem Bozkurt kimdir, kim öldürdü? Adem Bozkurt'un katili kimdir? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Adem Bozkurt konusu ele alınıyor. Müge Anlı'da aranan Adem Bozkurt kimdir, bulundu mu? 5 Mart'ta kaybolan Adem Bozkurt olayı!

Adem Bozkurt kimdir, kim öldürdü? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Adem Bozkurt'un katili kimdir? 5 Mart'ta kaybolan Adem Bozkurt olayı!

MÜGE ANLI ADEM BOZKURT BULUNDU MU?

Samsun'un Çarşamba ilçesi Acıklı Mahallesi'nde aracını yol kenarına park edip başka bir araca bindikten sonra kendisinden haber alınamayan Adem Bozkurt'un (48) yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, başvuru ile birlikte Bozkurt'u bulmak için çalışma başlattı.

EŞİ VE KIZI MÜGE ANLI'YA ÇIKMIŞTI

Jandarmanın çalışmaları sürerken İstanbul'un yolunu tutan Bozkurt'un eşi ve kızı, ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Programda olay günü Adem Bozkurt'un "Bir misafirim gelecek" diyerek evden ayrıldığını söyleyen ve şüphelendikleri isimlere dair bilgiler veren anne kız, 48 yaşındaki adamın bulunmasını beklerken jandarmadan gelen acı haberle yıkıldı. Gelen bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Dalbahçe Mahallesi ve Karaağaç Mahallesi sınırında ateşli silahla göğsünden vurulmuş bir erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede cesedin Bozkurt'a ait olduğu belirlendi.

"KALDIRAMAYACAĞIMIZ KELİMELERLE KÜFRETTİ"

Bozkurt'un cesedi otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, güvenlik görevlileri, cinayetle ilgili Ç.A'yı (38) gözaltına aldı. Öte yandan programda kumar alışkanlığı olduğu öğrenilen Bozkurt'un bir hafta on gün önce biriyle tartıştığı ortaya çıkmıştı. Adem Bozkurt'un arkadaşı Mustafa Ulusoy, Müge Anlı canlı yayınına bağlanarak Bozkurt ile tartışan kişinin kendisini olduğunu söylemiş, kavga nedenini ise "Kaldırmayacağımız kelimelerle küfretti." şeklinde açıklamıştı.