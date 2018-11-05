Adapazarı Belediyesi Kasım Ayı Meclisi Toplandı

Adapazarı Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli başkanlığında yapıldı.

Mecliste bir ilave gündem maddesi olmak üzere 7 madde görüşüldü. Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli başkanlığında yapılan toplantıda gündem dışı konuşan Selim Özen, Patates Halindeki çöp konteynırı sayılarının arttırılmasını talep etti. AK Parti meclis üyesi Selçuk Başyazıcı Adapazarı Belediyesi'nin kaçak yapılaşmayla ilgili mücadele veren belki de tek belediye olduğuna dikkat çekerek, "Belediye olarak kaçak yapıya hiç tolerans vermedik. Çok sayıda yıkım kararı aldık. İmar barışı sürecini sulandırmak isteyenler olacaktır ama bizde devletin temsilcileri olarak onun için varız. Fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Meclis üyesi Serkan Kayınoğlu ise 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatılan İmar Barışı sürecinin 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıları kapsadığına dikkat çekerek, bu tarihten sonraki yapıların İmar Barışını kapsamadığına dikkat çekerek bu konunun iyi anlaşılması gerektiğini söyledi. Başkan Dişli, kaçak yapılarla ilgili belediye olarak tavırlarının net olduğunu ifade ederek, "Sıkı duralım ve bu tavrımızı net şekilde sürdürelim.İmar Barışı sürecini suistimal etmek isteyenler olacaktır.Bu konuda titiz davranmalıyız" diye konuştu.

Meclise gelen gündem maddelerinden Güneşler Mahallesi ve Tuzla Mahallesi'nde bulunan bir cami yanında taziye evi kurulması amacıyla istimlak yapılması konusunda Sakarya Büyükşehir Belediyesi meclisine yetki verildi. - SAKARYA