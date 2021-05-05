Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı

Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı Geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun babası, son yolculuğuna uğurlandı.

Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı

SAKARYA - Geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun babası, son yolculuğuna uğurlandı.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun babası, emekli öğretmen Alaettin Işıksu geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı Yenikent Devlet Hastanesi'nde hayatın kaybetti. Baba Işıksu için Yorgalar Mezarlığında cenaze töreni gerçekleşti. Pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleşen cenaze törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri, bürokratlar ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrasında baba Işıksu, Arifiye Merkez Mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK