Adapazarı AK Gençlik artık Efe Kuşdili'ne emanet
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Adapazarı AK Gençlik artık Efe Kuşdili'ne emanet

08.10.2020 15:00 | Son Güncelleme: 08.10.2020 15:05
Adapazarı AK Gençlik artık Efe Kuşdili'ne emanet

AK Parti Adapazarı İlçe Gençlik Kolları Başkan adayı Efe Kuşdili oldu.

AK Parti Adapazarı İlçe Gençlik Kolları Başkan adayı Efe Kuşdili oldu. AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Salih Başer, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile yeni dönemde başkanlık görevini üstlenecek Kuşdili'ne başarılar diledi.

AK Parti Sakarya Gençlik Kollarında adaylar belli olmaya devam ediyor. 25 Ekim'de yapılacak kongre öncesinde AK Parti Adapazarı Gençlik Kolları Başkan adayı belli oldu. AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Salih Başer, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığınca yapılan istişare ve gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında AK Parti Adapazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Adayını Efe Kuşdili olarak belirlediklerini ifade etti.

AK Parti'nin birçok farklı etkinliğinde öne çıkan Kuşdili, daha öncesinde ise Adapazarı İlçe Gençlik Kollarından Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanlığı görevini başarı ile yürütüyordu. AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Salih Başer, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ile yeni dönemde başkanlık görevini üstlenecek olan Efe Kuşdili'ne başarılar diledi. - SAKARYA

Adapazarı AK Gençlik artık Efe Kuşdili'ne emanet
Adapazarı AK Gençlik artık Efe Kuşdili'ne emanet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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