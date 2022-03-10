"Adanış Kutsal Kavga" filminin galası yapıldı

İsmail Filiz, Baki İlhan ve Esra Bilgiç'in başrollerini paylaştığı "Adanış Kutsal Kavga" filmi, gala gösteriminde sinemaseverlerle buluştu.

Yapımcılığını FFP Media adına Şenel İlhan'ın yaptığı aksiyon türündeki film, yarın vizyona girecek.

Senarist, oyuncu ve idari yapımcı Baki İlhan, gösterim öncesi yaptığı açıklamada, iyi bir film yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Türk sinema tarihinin en iddialı, en iyi aksiyon filmini çekmeye karar verdik ve bugün buradayız. Atalarının yüzyıllar önce verdiği bir sözü hayatta tutmak uğruna, orantısız bir güce karşı savaş veren, onurlu ve soylu bir ailenin hikayesini izleyeceğiz birlikte. Tıpkı bu milletin gençleri gibi. Tıpkı tarihten bugüne gelen kahramanlarımız gibi. İnşallah sizlere layık bir proje ortaya çıkmıştır." dedi.

Güçlü bir senaryo yazdıklarını dile getiren İlhan, "Bu noktada doğru isimleri bir araya getirmek çok zor oldu. Bu zorlu sürecin sonunda, bizi mutlu olacağımız bir sonuçla kavuşturan, yönetmenimiz Emir Khalilzadeh'dir. Aynı şekilde filmin en büyük şanslarından biri de aksiyon yönetmenimiz İlker Can Karagül. Türkiye'de hiç görülmemiş bir aksiyon filmi olduğunu söyleyebilirim. Aslında dünya üzerinde aksiyon işinin Türkiye'den sorulması lazım. Biz geri kalmışız. İnşallah bu film bir milat olur." ifadelerini kullandı.

Oyuncu İsmail Filiz de kariyerinde aksiyon filmlerinin önemli bir yeri olduğunu aktararak, "Daha önce de aksiyon dizisi ve filmlerinde yer aldım. Şimdi de Adanış Kutsal Kavga ile karşınızdayım. Aksiyon Türkiye'de çok zor. Yapımcıların pek tercih etmediği bir iş. Sektörel anlamda riskli bulunuyor. Türk sinemasında aksiyon filminin karşılığı olduğunu göstermeye çabalayacağız." dedi.

Ciddi bir hazırlık sürecinden geçtiklerini ifade eden Filiz, "Biz bu filmi ilk önce masada çektik daha sonra kayda girdik. Baki Bey'e de bu anlamda teşekkür ediyorum. Maddi manevi oyuncuların ve filmin her türlü ihtiyacını karşıladı. Filmi izlemeye gelen herkesin verdiği paranın karşılığını alacağını düşünüyoruz. Oyunculardan kimse filmde dublör kullanmadı." diye konuştu.

Başarılı aksiyon sahneleriyle dikkati çeken film, 500 yıllık kadim bir mücadelenin hikayesini işliyor. Film, İstanbul'un fethinden sonra, yarısı soylu Julius Ailesi'nde, yarısı ise gizemli 'Adanmış'larda kalan efsanevi haritanın etrafında şekilleniyor.

Yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği yapımın oyuncu kadrosunda ayrıca Serdar Deniz, Nevzat Yılmaz, Aslıhan Karalar, Turgay Tanülkü, Cenk Kangöz, Can Nergis, Ercüment Fidan, Dilek Serbest, Edip Saner, Hakan Eksen, Anıl Yıldız, Ali Emrah Doğan, Aras Özdoyran, Mara Çimen, Esra Akbaş, ve Suat Köroğlu da yer aldı.