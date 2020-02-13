Adanış'ın teaseri 3 günde 2 milyon izlendi
20 Mart'ta vizyona girecek olan ve başrollerinde İsmail Filiz, Esra Bilgiç, Baki İlhan ile Serdar Deniz'in yer aldığı Adanış Kutsal Kavga isimli filmin yayınlanan ikinci teaseri 3 günde 2 milyon kişi tarafından izlenerek merak uyandırdı
Filmin yayınlanan ilk teaseri bir hafta içinde 1,5 milyon kişi tarafından izlenirken, yayınlanan ikinci teaserinin 3 günde 2 milyon kişi tarafından izlenmesi dikkatleri filmin üzerine yoğunlaştırdı.& ;
Film, dövüş sahneleri ile öne çıkarken, filmin bütçesi Türk Sinema Tarihinin en pahalı aksiyon filmi olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Yayınlanan Teaser'in bu kadar ilgi görmesi üzerine filmin Yapımcısı Şenel İlhan, fragmanı 15 Şubat'ta izleyicilerle buluşturacaklarını duyurdu.