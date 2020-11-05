Adanalı doğa tutkunları, Kayseri'nin saklı güzelliklerini keşfetti
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Adanalı doğa tutkunları, Kayseri'nin saklı güzelliklerini keşfetti

05.11.2020 08:28 | Son Güncelleme: 05.11.2020 08:32
Adanalı doğa tutkunları, Kayseri'nin saklı güzelliklerini keşfetti

ADANA Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS), Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı Vadisi ile Avla Kanyonu'nda tarih ve doğa gezisi düzenledi.

ADANA Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS), Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı Vadisi ile Avla Kanyonu'nda tarih ve doğa gezisi düzenledi.

Egzotik bir yapıya sahip, yer yer bir metreye kadar daralan Avla Kanyonu'nda 12 kilometre yürüyen doğa tutkunları, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetti. 13'üncü yüzyıldan kalma kaya manastırları, güvercinlikleri ile Tahtalı (Santa Barbara), Kubbeli, Yılanlı ve Tokalı kiliselerini gezen doğaseverler bölgeye hayran kaldı. Adanalı doğa tutkunlarının Güzelöz Mahallesi'nden başlayan tarih ve doğa yürüyüşü Soğanlı Mahallesi'nde sona erdi.Geziyi değerlendiren Kulüp Başkan Yardımcısı Murat Arıkan, "Ülkemizde pek bilinmeyen doğal ve tarihi değerler arasında gerçekleştirdiğimiz yürüyüş yoğun ilgi gördü. Roma, Bizans ve Selçuklu medeniyetlerinin izlerini taşıyan yöre olan Soğanlı Vadisi bizi oldukça etkiledi. Tarihi patikalarda ve Avla Kanyonu'nda doğa yürüyüşü yapmak çok keyifliydi" dedi.


Adanalı doğa tutkunları, Kayseri'nin saklı güzelliklerini keşfetti
Adanalı doğa tutkunları, Kayseri'nin saklı güzelliklerini keşfetti
Adanalı doğa tutkunları, Kayseri'nin saklı güzelliklerini keşfetti
Adanalı doğa tutkunları, Kayseri'nin saklı güzelliklerini keşfetti
Adanalı doğa tutkunları, Kayseri'nin saklı güzelliklerini keşfetti
Adanalı doğa tutkunları, Kayseri'nin saklı güzelliklerini keşfetti
Adanalı doğa tutkunları, Kayseri'nin saklı güzelliklerini keşfetti
Adanalı doğa tutkunları, Kayseri'nin saklı güzelliklerini keşfetti
Adanalı doğa tutkunları, Kayseri'nin saklı güzelliklerini keşfetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Malik GÖDELİNER

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