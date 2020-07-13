ADANA Yeni doğan bebeğini görmeye giden babanın öldüğü kaza güvenlik kamerasında Yeni doğan bebeğini görmeye giden babanın öldüğü kaza güvenlik kamerasındaADANA'da, yeni doğan bebeğini görmek için hastaneye motosikletle giderken halk otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitiren Mustafa Kaya'nın (28) kaza anı, araç güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yeni doğan bebeğini görmeye giden babanın öldüğü kaza güvenlik kamerasında

ADANA'da, yeni doğan bebeğini görmek için hastaneye motosikletle giderken halk otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitiren Mustafa Kaya'nın (28) kaza anı, araç güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 7 Temmuz'da Çukurova ilçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oto kiralama şirketinde çalışan Mustafa Kaya'nın eşi Leyla Kaya, 6 Temmuz'da sancılanınca özel hastaneye kaldırırak tedavi altına alındı. Bunun üzerine Kaya, eşini hastanede bırakıp çalıştığı oto kiralama şirketine döndü. Olay günü eşinin doğum yaptığını ve bir kız bebek dünyaya getirdiğini öğrenen Kaya, motosikletle hastaneye gitti. Bu sırada, Kaya'ya, Veysel K. idaresindeki 01 J 0157 plakalı toplu taşıma aracı çarptı. Kaza anı aracın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

ÇANTASINA SARILDI

Olay anında Kaya'nın bebeğinin eşyalarının içinde bulunduğu çantaya sarıldığı görüldü. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Kaya, yapılan tüm müdahalalere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan otobüs sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece ev hapsine çarptılırdı.

KAZAYI DOĞUMDAN SONRA ÖĞRENDİ

Doğumdan çıktıktan sonra eşini soran Leyla Kaya, Azra Nur adını verdiği bebeğinin babasına göstermek istedi. Aile yakınları da Mustafa Kaya'nın trafik kazası geçirdiğini ve hastaneye tedavi altına alındığını söyledi. Leyla Kaya'nın daha önce bir bebek beklediği ancak düşük yaptığı öğrenildi. Kızını göremeden yaşamını yitiren Mustafa Kaya, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA